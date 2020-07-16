Предпоследний тур Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя и вновь получился неполным (теперь жертвой локальной эпидемии коронавируса стал ФК «Сочи», не сумевший по этой причине провести выездной матч с «Тамбовом»), ответил на многие турнирные вопросы. «Локомотив», одолевший в столичном дерби ЦСКА (2:1), гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (правда, пока непонятно, попадут ли «железнодорожники» напрямую в групповой турнир или отправятся в квалификацию), а самарские «Крылья Советов» вслед за «Оренбургом» потеряли все шансы подняться из зоны вылета. Но и здесь есть нюанс: волжане ещё могут сохранить место в РПЛ, если в элиту не захотят подниматься «Химки» из второго по рангу дивизиона. А самую яркую игру в обозреваемом туре показали московский «Спартак» и тульский «Арсенал», обыгравшие соответственно грозненский «Ахмат» (3:0) и екатеринбургский «Урал» (3:1). Поэтому вполне логично, что «гладиаторы» и «оружейники» командировали по два игрока в символическую сборную тура, которую по традиции представляет NEWS.ru.

Матвей Сафонов

«Краснодар»

Пока столичные конкуренты в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов — «Локомотив» и ЦСКА — с разной степенью регулярности допускали осечки, «Краснодар» имел все шансы вырваться на второе место в таблице и вслед за петербургским «Зенитом» стать участником группового этапа Лиги чемпионов без всяких отборочных матчей. Однако «быки» поддались общей тенденции и после рестарта чемпионата то и дело теряли очки. Так случилось и в этом туре — «чёрно-зелёные» не сумели справиться в Самаре с «Крыльями», завершив встречу нулевой ничьей. Причём заканчивали матч южане в меньшинстве, поскольку в концовке за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Сергей Петров. А едва ли не главным героем поединка стал голкипер краснодарцев Матвей Сафонов, на счету которого шесть сэйвов и полновесный «сухарь».

Матвей Сафонов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даниил Хлусевич

«Арсенал»

19-летний полузащитник тульской команды впервые попал в нашу сборную звёзд тура. Это и немудрено: для Даниила Хлусевича игра в Екатеринбурге стала лишь четвёртой за основной состав «канониров». Зато в молодёжном первенстве он в 21 матче успел наколотить 10 мячей. Во взрослой команде тренерский штаб Сергея Подпалого (который, напомним, исполняет обязанности главного тренера после отставки Игоря Черевченко) использует Хлусевича на позиции правого защитника, но это не помешало юниору быстро приспособиться к реалиям премьер-лиги и начать забивать и на более высоком уровне. В поединке с «Уралом» Даниил открыл счёт на 13-й минуте, став зачинателем довольно неожиданной выездной победы «оружейников».

Самюэль Жиго

«Спартак»

«Красно-белые» в домашнем поединке с «Ахматом» наконец-то прервали пятиматчевую серию без побед, показав весьма симпатичную и результативную игру. Причём для достижения успеха им пришлось проявить характер: в первом тайме главный арбитр Алексей Сухой устроил москвичам жёсткий прессинг, приняв несколько сомнительных решений. В частности, был отменён гол Эсекьеля Понсе, а в качестве причины фигурировал офсайд у Самюэля Жиго, хотя французский защитник практически никакого влияния на этот эпизод в чужой штрафной не оказывал. После перерыва спартаковцы собрали волю в кулак и забили три чистых и красивых мяча, а Жиго великолепными действиями при отборе мяча и развитии атаки стал соавтором второго гола, сделав результативную передачу Александру Соболеву. Ну и со своими прямыми обязанностями в обороне Самюэль справлялся без серьёзных оплошностей.

Самюэль Жиго Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Осипенко

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина, больше всех из пятёрки лидеров чемпионата пострадавшие от коронавируса и вынужденного карантина, в этом туре упустили, пожалуй, последний шанс подняться хотя бы не в тройку призеров (и участников Лиги чемпионов следующего сезона), но на четвёртое место. Ведь «Ростов» в случае победы в Казани над «Рубином» догонял уступивших «Локомотиву» «армейцев» по очкам, но обходил по результатам личных встреч — в обеих «жёлто-синие» были сильнее (3:1 в Москве, 3:2 на берегах Дона). Тогда в заключительном туре всё было в руках ростовчан. Однако распечатать ворота Юрия Дюпина на «Ак Барс Арене» они так и не сумели. Более того, во втором тайме «Рубин» атаковал острее, и на оборону гостей выпала довольно серьёзная нагрузка. В том, что «Ростов» завоевал на выезде хотя бы одно очко, велика заслуга центральных защитников, один из которых — Максим Осипенко — заслуженно получает место в нашей символической сборной.

Дмитрий Комбаров

«Крылья Советов»

Самарцев искренне жаль: команда по игре никак не заслуживает вылета из РПЛ, после возобновления чемпионата демонстрируя смелый и содержательный футбол даже в выездных матчах с лидерами чемпионата. Питерский «Зенит», например, сумел ответить на гол волжан лишь двумя точными ударами Артёма Дзюбы с пенальти, а «Локомотив» и вовсе потерял очки на своём поле, уйдя от поражения от «Крылышек» в концовке встречи. Когда Андрей Талалаев сменил Миодрага Божовича на посту главного тренера, волжане стали ещё более агрессивными, организованными и «кусачими». Одна только волевая победа (4:2) в Туле над «Арсеналом» чего стоит! Вот и «Краснодар» в обозреваемом туре испытал на себе неуступчивость и характер самарцев. Капитан «Крыльев» Дмитрий Комбаров стал олицетворением этих качеств, а его активность на левом фланге в связке с Антоном Зиньковским привела в итоге к удалению краснодарца Сергея Петрова.

Дмитрий Комбаров kc-camapa.ru

Роман Зобнин

«Спартак»

Прорезавшаяся осмысленная и комбинационная игра «красно-белых» в матче с «Ахматом» во многом стала следствием отменных действий Романа Зобнина в середине поля. Полузащитник сборной России первым правильно отреагировал на упомянутые выше странные решения судейской бригады: едва выйдя на второй тайм, он великолепным дальним ударом открыл счёт в матче. Символично, что игровой номер Романа (47) совпал с минутой, на которой был забит этот мяч. А уже в компенсированное время Зобнин отметился голевой передачей, выведя на завершающий удар Гуса Тила. Голландцу, продолжающему поиски себя как в «Спартаке», так и в целом в российском чемпионате, этот гол может помочь совершить прорыв. А «красно-белым» победа с крупным счётом наверняка поможет лучше настроиться на полуфинальный поединок Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля.

Владислав Пантелеев

«Арсенал»

Правый фланг в символической сборной NEWS.ru по итогам 29-го тура оккупировали представители «Арсенала». Причём Владислав Пантелеев тоже впервые отмечен присутствием в звёздной команде. Полузащитник, которому в середине августа исполнится 24 года, никак не мог пробиться в основной состав московского «Спартака», в середине прошлого сезона перешёл в «Рубин», но и в Казани нечасто выходил на поле. А вот в Туле у Пантелеева дела пошли гораздо лучше: в трёх матчах он выходил на замену в концовках, но стоило ему получить место в основном составе — во встречах с «Тамбовом» и «Уралом», как Владислав отметился забитыми мячами. В первом случае он реализовал пенальти, во втором — отправил мяч в ворота неожиданным ударом со штрафного от левой бровки, обманув голкипера уральцев Ярослава Годзюра. Этот мяч стал победным. Кроме того, результативную передачу Даниилу Хлусевичу на первый гол в матче тоже отдал Пантелеев.

ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Алексей Миранчук

«Локомотив»

Безоговорочно лучший игрок «железнодорожников» на отрезке чемпионата после рестарта стал центральной фигурой и в дерби с ЦСКА, фактически вытащив «Локомотив» в Лигу чемпионов. Игра получилась сверхнапряжённой, но далеко не образцовой в плане зрелищности. Голевыми моментами матч не изобиловал, а на отдельных игровых интервалах «армейцы» смотрелись даже получше хозяев арены в Черкизово. Но всё решили два эпизода, когда арбитру Евгению Турбину потребовалась помощь VAR. Оба раза главный судья в динамике нарушений правил со стороны «красно-синих» не усмотрел, и только после просмотра видеоповторов назначил пенальти. Стоит отметить, что сомнений в правильности этих решений быть не должно ни у кого. В обоих случаях к «точке» подходил Алексей Миранчук — и оба раза уверенно выиграл дуэль у Игоря Акинфеева, телепатически заставляя голкипера «армейцев» падать в один угол и отправляя мяч в другой. В нынешнем чемпионате Алексей реализовал уже семь 11-метровых, а всего на его счету дюжина забитых мячей.

Хвича Кварацхелия

«Рубин»

Встреча казанцев с ростовчанами, даже несмотря на отсутствие голов, вряд ли уступала по зрелищности столичному дерби. Во-первых, соперники не сваливались в жёсткую битву за очки, а всё-таки предпочитали играть в футбол. А во-вторых, яркие индивидуальности на «Ак Барс Арене» в этот вечер имели куда больше простора для творчества, нежели в противостоянии «Локо» и ЦСКА. Правда, и в Черкизово лидер «армейцев» Никола Влашич всё же улучил момент, чтобы забить свой 12-й мяч в чемпионате. Но этот гол не принёс «красно-синим» даже одного очка. В Казани Хвича Кварацхелия на сей раз ворота соперника не поразил, но какие же сольные номера он выдавал, обыгрывая порой за несколько секунд по три-четыре игрока «Ростова»! В нынешние времена футбольного практицизма и универсализма подобные «аномалии» мгновенно завоёвывают сердца болельщиков, становящихся поклонниками таланта таких исполнителей, как 20-летний хавбек «Рубина».

Хвича Кварацхелия FC Rubin / ФК «Рубин»/facebook.com

Жоаозиньо

«Динамо»

Если «Локомотив» в предпоследнем туре РПЛ обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, то другой столичный клуб — «Динамо» — фактически гарантировал себе итоговое шестое место в турнирной таблице, которое вполне может дать пропуск в квалификацию Лиги Европы. Это произойдёт в том случае, если «Зенит» сделает «золотой дубль», добавив к чемпионскому титулу Кубок России. Сейчас «бело-голубые» находятся на шестой строчке, опережая по набранным очкам всех конкурентов, а в последнем туре дома играют с главным аутсайдером РПЛ «Оренбургом», который уже смирился с вылетом в первый дивизион. Значит, три очка команде Кирилла Новикова фактически гарантированы. Ключевую же победу «Динамо» добыло в «Уфе», забив единственный мяч с пенальти за десять минут до окончания основного времени матча. 11-метровый хладнокровно реализовал Жоаозиньо, которого мы просто не могли не включить в сборную тура.

Сердар Азмун

«Зенит»

Планомерно готовясь к полуфиналу Кубка России со «Спартаком», петербургский «Зенит» попутно решает ещё один не слишком обременительный для него вопрос: кто из дуэта форвардов завоюет в итоге титул лучшего бомбардира чемпионата-2019/20? Накануне предпоследнего тура диспозиция была такой: Артём Дзюба — 16 мячей, Сердар Азмун — 14. Между ними вклинился Евгений Луценко из тульского «Арсенала» (15), но свою пятиматчевую голевую серию ему продлить не удалось — в Екатеринбурге он остался без забитого мяча. А вот Азмун и Дзюба от души порезвились в поединке с «Оренбургом». Иранец сделал дубль и настиг партнёра по команде, однако уже в компенсированное время, находясь в выгодной позиции для оформления хет-трика, не пожадничал и ограничился результативной передачей, после которой отличился Дзюба. Таким образом, Артём повторил свой рекорд по забитым мячам за чемпионат (17), установленный ещё шесть лет назад в составе «Спартака». Ну а место в символической сборной тура по праву достаётся Азмуну, набравшему три балла по системе «гол плюс пас».