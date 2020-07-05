Никогда ранее в истории российских чемпионатов триумфатор не определялся де-юре так рано — за четыре тура до финиша турнира. Но кто скажет, что досрочное и более чем убедительное чемпионство петербургского «Зенита» было незаслуженным? Даже после коронапаузы команда Сергея Семака не сбавила темпа и только увеличила отрыв от преследователей (с восьми очков до 13), выиграв все четыре матча с момента возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). А чемпионская точка получилась красивой и эффектной: в гостях был повержен со счётом 4:2 один из основных преследователей — «Краснодар». Центральный поединок тура, ставший для питерцев золотым, отрекомендовал сразу четырёх футболистов в символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru.

Андрей Лунёв

«Зенит»

В этом туре, наверное, можно было выбрать и более надёжного вратаря в нашу звёздную команду. К примеру, отличную игру на столичном стадионе «Динамо» против «бело-голубых» выдал голкипер тульского «Арсенала» Егор Шамов, не пропустивший ни одного мяча. У зенитовца Андрея Лунёва, между тем, аж две «пробоины». Но, во-первых, оба влетевших в его ворота мяча можно отнести к разряду неберущихся, вины стража ворот в этих голах нет. А во-вторых, отражённый Лунёвым пенальти в концовке первого тайма (при этом Андрей ещё и с добиванием Вандерсона сумел справиться) стал ключевым, переломным моментом встречи. При счёте 1:1 «быки» упустили возможность выйти вперёд, а спустя несколько минут «Зенит» забил второй мяч. И, уходя на перерыв, наверное, никто из подопечных Семака уже не сомневался, что досрочное чемпионство команда отпразднует именно в этот вечер.

Игорь Дивеев

ЦСКА

«Армейцы» после полученной трёпки от «Зенита» (0:4) продолжают стремительно возрождаться из пепла. В трёх матчах кряду они не пропускают, а забивают в арифметической прогрессии с шагом два: ноль голов в дерби с «Динамо», два — «Спартаку», четыре — «Ахмату». Причём последний успех был достигнут в Грозном, где гостям всегда непросто играть. Важно, что «красно-синим» после краткосрочного и нервного отлучения главного тренера Виктора Гончаренко в родную Белоруссию, с неудавшейся попыткой подать в отставку, удалось первым делом наладить игру в обороне, в чём видится немалая заслуга Сергея Овчинникова — помощника Гончаренко. А ключевую роль в надёжных действиях защитников ЦСКА играет Игорь Дивеев, координирующий все ходы партнёров и подчищающий огрехи. Неслучайно Дивеев второй раз попадает в нашу символическую сборную.

Алексей Грицаенко

«Тамбов»

Один из аутсайдеров РПЛ — «Тамбов» — в обозреваемом туре добился важной победы на выезде, позволившей команде подняться повыше в турнирной таблице. В этом факте, быть может, и не было бы ничего выдающегося, если бы соперником не был московский «Спартак», события не происходили на столичной «Открытие Арене», а тамбовчанам дважды не приходилось отыгрываться по ходу встречи. Ну хорошо, первые два факта нынче мало кого могут удивить — «красно-белых» уже никто из провинциальных клубов не боится. Но вырвать сверхволевую победу в гостях, пусть даже и у заурядной и «сырой» команды Доменико Тедеско, удаётся не каждому. «Тамбову» удалось, чему в немалой степени поспособствовал мяч, забитый Алексеем Грицаенко в середине второго тайма. Центральный защитник, головой эффектно замкнувший подачу со штрафного, во второй раз сравнял счёт в матче, чем вдохновил партнёров по команде на достижение максимального результата. И победа в итоге была достигнута благодаря реализованному пенальти, сомнений в справедливости которого ни у кого не возникло.

Виталий Лысцов

«Крылья Советов»

Самарские «Крылья», также ведущие отчаянную борьбу за выживание в премьер-лиге, после прихода Андрея Талалаева на пост главного тренера набрали второе важное очко: вслед за выездной ничьей с московским «Локомотивом» (1:1) волжане не позволили выиграть и «Ростову» (0:0). Сдержать атаки «жёлто-синих» было непросто, однако самарцы справились. В линии обороны «Крылышек» стоит выделить Виталия Лысцова, которому в следующий уик-энд исполнится 25 лет. Уроженец Воронежа долгое время выступал за молодёжную команду столичного «Локо», а затем уехал в Португалию, где сначала провёл сезон в «Лейрии», а затем попал в систему «Бенфики». Правда, за основной состав лиссабонского гранда Виталий так и не сыграл, а в нынешнем сезоне вернулся в Россию и сейчас параллельно решает две задачи: помогает «Крыльям» сохранить прописку в РПЛ и набирается опыта, чтобы, возможно, через пару лет обратить на себя внимание тренерского штаба российской сборной. Ведь центральные защитники — дефицитное амплуа в российском футболе.

Денис Макаров

«Рубин»

Хит-парад молодых дебютантов нашей звёздной сборной продолжает 22-летний полузащитник казанского «Рубина». Вполне логично, что родившийся в Тольятти Денис Макаров в юные годы стал воспитанником знаменитой местной академии имени Коноплёва, после чего выступал за молодёжную команду саранской «Мордовии», второй состав «Оренбурга» и нижнекамский «Нефтехимик». В январе нынешнего года Макаров подписал контракт с «Рубином» и в марте дебютировал в премьер-лиге. А теперь в домашнем поединке с «Оренбургом» забил и свой первый мяч на высшем уровне, эффектным ударом под перекладину с острого угла замкнув передачу с левого фланга. Этот гол хавбека, вышедшего на замену на позицию игрока правой бровки, принёс казанцам победу и возможность подняться из опасной зоны в таблице РПЛ.

Даниил Уткин

«Краснодар»

В центральном матче тура невозможно было обойти вниманием центрального полузащитника «быков», показавшего выдающуюся игру. И снова с особым удовольствием отмечаем, что вызов чемпионскому составу «Зенита» бросил совсем молодой игрок — 20-летний воспитанник футбольной академии «Краснодара» и игрок молодёжной сборной России. Даниил Уткин демонстрировал потрясающую мобильность и работоспособность, успевая не только создавать преимущество своей команды в центральной зоне, но и активно участвуя в завершающей стадии атак. В итоге Даниил стал автором обоих забитых мячей «чёрно-зелёных». В первом тайме он аккуратным ударом в дальний нижний угол сделал результативной передачу Сергея Петрова с правого фланга. А в самом начале второй половины красивый дальний «выстрел» в левую «девятку» Уткина оставил не у дел голкипера гостей Андрея Лунёва. На всю игру выполнившего сумасшедший объём работы хавбека не хватило, и после его замены за четверть часа до финального свистка «Краснодар» заметно потерял в эффективности действий в середине поля и фактически смирился с поражением.

Никола Влашич

ЦСКА

Чудесную реинкарнацию ЦСКА, о которой было сказано выше, многие болельщики и специалисты связывают с «пробуждением» Фёдора Чалова. Действительно, форвард российской «молодёжки» наконец-то прервал свою безголевую серию в РПЛ, длившуюся с ноября прошлого года, и открыл счёт в выездном матче с «Ахматом». Формально именно этот гол стал в итоге победным, однако стоит отметить, что Чалову в этом эпизоде оставалось лишь подставить ногу после нацеленного паса Ивана Облякова. А вот второй мяч, влетевший в ворота грозненцев спустя минуту, благодаря индивидуальному мастерству Николы Влашича действительно надломил игроков «Ахмата». Вскоре они пропустили и третий гол, а в концовке встречи добили сами себя четвёртым мячом, забитым в свои ворота. Безусловно, все игроки «красно-синих» заслужили высокие оценки за эту игру, но невозможно в очередной раз не отметить лидерские качества Влашича. Именно хорват своим дублем добыл для ЦСКА победу над «Спартаком» в предыдущем туре, и теперь снова его вклад в победу над «Ахматом» стал решающим и весомым.

Отман Эль-Кабир

«Урал»

Играть против «Уфы», да ещё и на её поле — сущий ад практически для всех команд премьер-лиги. На синтетическом газоне стадиона «Нефтяник» в нынешнем сезоне несолоно хлебавши остались многие фавориты чемпионата, не говоря уже о середняках. Здесь не то что выиграть — забить хотя бы один мяч сродни подвигу. Казалось, екатеринбургскому «Уралу» ничего хорошего визит в башкирскую столицу не сулит, однако «шмели» едва не полакомились местным медком от души. В середине второго тайма 28-летний марокканский полузащитник Отман Эль-Кабир, играющий на левой бровке, совершил невероятное, открыв счёт в матче. Правда, уфимцы, незадолго до пропущенного мяча оставшиеся в меньшинстве, сумели отыграться в дополнительное время. Однако итоговой ничьей, пожалуй, больше могут быть довольны уральцы, а Эль-Кабир наверняка гордится тем, что попал в весьма ограниченную касту футболистов, сумевших взять неприступную уфимскую футбольную крепость.

Артём Дзюба

«Зенит»

Если голкипер Лунёв, впервые отразивший пенальти в составе «сине-бело-голубых», стал неочевидным героем чемпионского матча, то Артём Дзюба — герой самого что ни на есть первого плана. В концовке первого тайма он обескуражил «Краснодар», технично заработав ответный пенальти (зряче сделал передачу в локоть хавбеку хозяев Тонни Вильене в чужой штрафной) и самолично его реализовав. А в середине второй половины Дзюба сделал голевую передачу на Алексея Сутормина, который установил окончательный счёт матча — 4:2. Казалось бы, все знают простенькую питерскую комбинацию: Лунёв или центральные защитники длинным пасом забрасывают мяч на Артёма, тот головой делает скидку за спины обороняющихся игроков соперника, и выбегающий в свободную зону игрок (чаще всего таковым оказывается Сердар Азмун, но теперь был Сутормин) получает возможность переиграть вратаря в дуэли «один на один». Все знают — но многих эта трёхходовка ставит в тупик. Неслучайно Дзюба в нынешнем чемпионате не только лидирует в споре бомбардиров, забив 16 мячей, но и является одним из лучших ассистентов, раздав партнёрам более десятка результативных передач. И в золотом поединке с «быками» все свои умения нападающий сборной России представил в наилучшем виде.

Евгений Луценко

«Арсенал»

Пока ещё сохраняет шансы догнать Дзюбу в гонке голеадоров Евгений Луценко, в активе которого 13 мячей. 33-летний форвард тульского «Арсенала» отличился в каждом из четырёх матчей, сыгранных после коронапаузы. Вот только в первых трёх — дома со «Спартаком» (2:3), в гостях с «Ростовом» (1:2) и снова на своём поле с «Ахматом» (1:3) — эти голы не принесли даже одного набранного очка. Зато стоило главному тренеру «оружейников» Игорю Черевченко написать заявление об отставке, а руководству клуба — удовлетворить прошение, как очередной забитый Луценко мяч принёс команде три очка. Причём дело было на выезде — в поединке с московским «Динамо», которое отчаянно стремится занять шестое место в таблице РПЛ, которое может дать возможность выступить в следующем сезоне в Лиге Европы. Однако «Арсенал», прервав печальную серию из пяти поражений, теперь снова может ставить перед собой аналогичную цель — плотность в середине турнирной таблицы очень высокая, и любая победа может открыть путь в еврокубок. Так что у Луценко есть весомый резон продлить свою голевую серию в оставшихся матчах чемпионата.

Сердар Азмун

«Зенит»

Дуэт нападающих петербургской команды в золотом матче в Краснодаре сыграл именно так, как подобает топ-игрокам лучшего клуба страны. Артём Дзюба заработал два балла по системе «гол плюс пас», а Сердар Азмун оформил дубль, забив в начале каждого тайма. В дебюте встречи это было суровое наказание соперника за оплошность на своей половине поля (мяч иранцу подарил опорный полузащитник «быков» Юрий Газинский), а сразу после перерыва, когда Уткин во второй раз сравнял счёт, Азмун в нужный момент оказался в нужном месте, добив мяч в ворота после нескольких рикошетов и отскоков. Именно этот гол и стал победным, «золотым», поскольку окончательно вывел «Зенит» вперёд (3:2) и позволил отпраздновать второе подряд чемпионство уже после 26-го тура, за четыре игры до конца турнира. После этого дубля на счету Сердара стало, как и у Луценко, 13 забитых мячей, и форвард сборной Ирана может попытаться обойти Дзюбу в споре самых забивающих игроков затянувшегося сезона РПЛ. А может по-дружески догнать капитана российской сборной и разделить с ним титул лучшего бомбардира. Если, конечно, Артём будет не против.