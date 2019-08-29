Фото: syrian-soccer.com

Футбольный клуб «Ростов» проведёт миротворческий матч со сборной Сирии, который пройдёт 8 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба донской команды.

Всего сирийцы пробудут в Ростове-на-Дону неделю, для них ФК «Ростов» приготовил насыщенную культурную программу, — говорится в сообщении.

Кроме того, обе команды проведут открытые тренировки для болельщиков и журналистов, а также пресс-конференции.

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