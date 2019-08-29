Футбольный клуб «Ростов» проведёт миротворческий матч со сборной Сирии, который пройдёт 8 сентября в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба донской команды.
Всего сирийцы пробудут в Ростове-на-Дону неделю, для них ФК «Ростов» приготовил насыщенную культурную программу, — говорится в сообщении.
Кроме того, обе команды проведут открытые тренировки для болельщиков и журналистов, а также пресс-конференции.
ФК «Ростов» проведет миротворческий матч со сборной Сирии— Football Club Rostov (@rostovfc)
Товарищеская встреча пройдёт 8 сентября в Ростове-на-Дону
Сборная по футболу Сирии посетит Ростов-на-Дону по приглашению ФК «Ростов» из Российской Премьер-Лиги.
pic.twitter.com/tO0jmUFdmk August 29, 2019
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