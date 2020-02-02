Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.
По итогам трёх туров российская команда заняла первое место в таблице группы С и напрямую вышла на чемпионат мира.
Чемпионат мира пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.
Ранее РФС подал заявку на право проведения элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года по мини-футболу, писал News.ru.
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