https://static.news.ru/photo/fa3ef3f2-45a9-11ea-8475-fa163e074e61_660.jpg Фото: rfs.ru

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии со счётом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира.

По итогам трёх туров российская команда заняла первое место в таблице группы С и напрямую вышла на чемпионат мира.

Чемпионат мира пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.

Ранее РФС подал заявку на право проведения элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года по мини-футболу, писал News.ru.