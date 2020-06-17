Сборная России по футболу узнала график матчей на Евро-2020

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил обновлённый график матчей национальных сборных, участниц чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год.

Сборная России откроет для себя чемпионат Европы матчем против бельгийцев. Он состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Следующая игра пройдёт на арене «Крестовский» 16 июня. Подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться со сборной Финляндии. Заключительный матч против датчан, назначенный на 21 июня, российская национальная команда проведёт в Копенгагене.

Ранее УЕФА сообщил, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года, писалNEWS.ru.