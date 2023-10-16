Сборная России сыграла вничью в матче против Кении

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России по футболу сыграла вничью (2:2) с командой Кении в товарищеском матче, который прошел в турецкой Анталье. Встреча была частью октябрьского сбора национальной команды.

Голы за российскую команду забили Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й минуте. У сборной Кении отличились Антони Агай на 16-й минуте и Джума Чока на 37-й.

Этот матч был заключительным для сборной России на октябрьском сборе. Предыдущая игра состоялась 12 октября, тогда российская сборная победила Камерун со счетом 1:0 на «ВТБ-Арене» в Москве.

В феврале 2022 года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за украинского конфликта. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил вероятность участия сборной России в следующем чемпионате мира, если будет разрешена ситуация на Украине. Из-за действующих правил футболисты из РФ не смогли сыграть в стыковых матчах за право выхода на мировое первенство, прошедшее в Катаре.

В конце сентября текущего года Исполнительный комитет УЕФА допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные. Однако уже в начале октября исполком отменил принятое решение. Члены комитета так и не смогли найти техническую возможность для допуска спортсменов из России. Ограничение на их участие останется в силе.