Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в дебютном матче Карпина

Сборная России по футболу сыграла вничью в отборочном матче к ЧМ-2022 с командой Хорватии. Голов во встрече забито не было.

Матч на стадионе «Лужники» против хорватов стал дебютным для Валерия Карпина в статусе главного тренера национальной команды. Во встрече была показана только одна жёлтая карточка. Её получил российский игрок Дмитрий Баринов.

После четырёх туров команда Карпина располагается на второй строчке группы H с семью очками в запасе. Следующий матч сборная России проведёт против команды Кипра. Матч состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Россия — Хорватия, который пройдёт в рамках квалификации к ЧМ-2022.