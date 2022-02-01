Сборная России по мини-футболу сыграет с Украиной в 1/2 чемпионата Европы

Национальная команда России обыграла Грузию со счётом 3:1 в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч проходил в Амстердаме. Теперь за выход в финал Россия сыграет с Украиной.

Украина в другом полуфинале обыграла Казахстан со счётом 5:3. Днём ранее третьим полуфиналистом турнира стала сборная Португалии, победившая Финляндию со счётом 3:2. Последний участник 1/2 финала определится сегодня вечером, 1 февраля, в матче Испания — Словакия.

Чемпионат Европы — 2022 по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. В групповой стадии сборная России обыграла Словакию, Хорватию и Польшу, набрав, таким образом, 9 очков из 9 возможных.

В августе 2021 года сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в финале чемпионата мира. Встреча закончилась со счётом 5:2. Таким образом, российская команда стала трёхкратным обладателем этого титула.