Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

Сборная России по футболу осенью проведёт выездные товарищеские матчи с командами Швеции и Молдавии 8 октября и 12 ноября соответсвенно.
Россияне встретятся со Швецией на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, а с Молдавией — на стадионе «Зимбру» в Кишинёве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал эти матчи хорошим вариантом российской сборной.
С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи, — сказал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 сборная России сыграет в Москве. 3 сентября россияне начнут выступление в группе № 3 Лиги B домашним матчем с Сербией. 11 октября сыграют с Турцией, 14 октября — с Венгрией. В РФС отметили, что стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, проведение трёх игр в Москве связано с тем, что нет чёткого понимания — со зрителями будут игры или же при пустых трибунах.
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