Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи со Швецией и Молдавией

https://static.news.ru/photo/d9b30fae-c1de-11ea-8a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу осенью проведёт выездные товарищеские матчи с командами Швеции и Молдавии 8 октября и 12 ноября соответсвенно.

Россияне встретятся со Швецией на стадионе «Френдс Арена» в Сольне, а с Молдавией — на стадионе «Зимбру» в Кишинёве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал эти матчи хорошим вариантом российской сборной.

С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 сборная России сыграет в Москве. 3 сентября россияне начнут выступление в группе № 3 Лиги B домашним матчем с Сербией. 11 октября сыграют с Турцией, 14 октября — с Венгрией. В РФС отметили, что стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, проведение трёх игр в Москве связано с тем, что нет чёткого понимания — со зрителями будут игры или же при пустых трибунах.