Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Узбекистана и Таджикистана, сообщает Metaratings.ru. По информации портала, обе встречи пройдут в ноябре.

С командой Узбекистана подопечные Валерия Карпина встретятся 20 ноября в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор». Переговоры находятся на завершающей стадии.

Россия и Таджикистан ведут переговоры о проведении матча в Душанбе. Скорее всего, встреча состоится 17 ноября.

Единственный матч в 2022 году сборная России провела в сентябре на выезде против сборной Киргизии и победила 2:1. Это был первый матч команды за 314 дней. Российская сборная была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года. Такое решение приняли в УЕФА и ФИФА в связи с военной спецоперацией РФ на территории Украины.

20 сентября стало известно, что сборную России не допустили к участию в жеребьевке Евро-2024. Команда пропустит и сам турнир, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.