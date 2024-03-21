Сборная России по футболу сыграет с командой из Европы впервые за три года Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Сербией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу сегодня сыграет товарищеский матч против команды Сербии на стадионе «Динамо». Это первая встреча с соперником из Европы с ноября 2021 года. Как сообщила пресс-служба сборной, перед игрой объявят минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине.

К матчу готовятся 28 игроков. На игру в том числе заявлены игроки зарубежных клубов Юрий Лодыгин, Далер Кузяев, Андрей Лунев, Александр Головин, Арсен Захарян и Алексей Миранчук. Главный тренер команды Валерий Карпин назвал оппонентов одной из самых сильных команд за последнее время и пообещал интересный матч.

Команда откроет третий год выступлений вне международных турниров. После решения ФИФА и УЕФА об отстранении в феврале 2022 года российская сборная провела 11 товарищеских матчей, в которых победила четыре раза, играла вничью шесть раз и проиграла однажды. В прошлом году в Волгограде команда под руководством Валерия Карпина одержала победу над сборной Кубы со счетом 8:0.

Ранее футболист немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон, который планировал получить российский паспорт и выступать за сборную РФ, был вызван в национальную команду Германии. Тренерский штаб немецкой сборной во главе с Юлианом Нагельсманном решил впервые пригласить Антона на мартовские встречи.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов был готов рассмотреть Антона, если бы тот получил гражданство. Известно, что 27-летний спортсмен родом из Узбекистана. В текущем сезоне спортсмен принял участие в 29 матчах во всех турнирах. Защитник отличился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.