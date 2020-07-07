Сборная России по футболу сыграет все домашние матчи Лиги Наций в Москве

https://static.news.ru/photo/35f1ca44-c063-11ea-81fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: UEFA.com

Домашние матчи Лиги Наций УЕФА сезона 2020/21 сборная России сыграет в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

3 сентября россияне начнут выступление в группе № 3 Лиги «B» домашним матчем с Сербией. 11 октября сыграют с Турцией, 14 октября — с Венгрией. В РФС отметили, что стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, проведение трёх игр в Москве связано с тем, что нет чёткого понимания — со зрителями будут игры или же при пустых трибунах.

Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла, — сказал Черчесов.

Кроме того, по словам Черчесова, РФС ведёт работу по договоренности с соперниками на контрольные игры в октябре (7/8) и ноябре (11/12).

УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем её использовать, — отметил тренер.

Ранее наставник российской команды отметил, что сборная в качестве соперников рассматривает сборные Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, с которыми не смогли сыграть ранее из-за пандемии коронавируса. Также он отметил, что рассказал, что подготовительный процесс команды во время осеннего сбора придётся менять, так как до этого в рамках одного окна сборная не играла по три матча, писал NEWS.ru.