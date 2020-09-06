Сборная России по футболу обыграла Венгрию в матче Лиге наций

https://static.news.ru/photo/9ad6b602-f06c-11ea-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamrussia/instagram.com

Сборная России по футболу выиграла со счётом 3:2 команду Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште при пустых трибунах.

Счёт на 15-й минуте встречи открыл 25-летний полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после передачи Далера Кузяева.

На 34-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов завладел мячом после розыгрыша углового, сделал скидку на полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, который отправил мяч в ворота венгров.

Третий мяч российские футболисты забили после перерыва: отличился Марио Фернандес, который получил передачу от капитана команды Артёма Дзюбы.

Венгры отыграли первый мяч на 62-й минуте: форвард «Майнца» Адам Шалаи перекинул голкипера сборной России Антона Шунина, выйдя с ним один на один. Второй мяч в ворота российской команды забил вышедший на замену 27-летний Неманья Николич.

После этого матча сборная России заняла первое место в группе 3. Следующая игра у россиян пройдёт 11 октября, дома они будут принимать Турцию. В этот же день Венгрия сыграет с Сербией в Белграде.

NEWS.ru писал, что Уэльс с минимальным счётом обыграл Болгарию в Лиге наций.