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Сборная России по футболу может сыграть с Хорватией в «Лужниках»

14:33, 04 февраля 2021 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как может использоваться стадион «Лужники».

Мы можем проводить там матчи сборной. Если у клубов есть желание, то они тоже могут, но у всех есть стадионы. В 2020 году мы столкнулись с проблемами появления вируса. В этой ситуации «Лужники» не несли большого смысла, хоть это и лучшая арена страны, — сказал Дюков журналистам в Москве.

Дюков отметил, что с экономической точки зрения РФС не мог себе позволить «Лужникам» провести матч без зрителей.

Также он заявил, что если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться, то Россия проведёт отборочный матч ЧМ-2022 против Хорватии именно в «Лужниках». Кроме того, он отметил, что «не исключён вариант проведения финала Кубка России именно на этом стадионе».

Сборная в жеребьёвке европейской квалификации чемпионата мира — 2022 сыграет в группе H с шестью командами. Соперниками коллектива Станислава Черчесова стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Отборочные матчи европейских сборных пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее спортивный комплекс «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение товарищеских игр сборной России, писал NEWS.ru.

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