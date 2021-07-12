Сборная России обыграла Словению в гостях и возглавила отборочную группу ЧМ

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Сборная России по футболу обыграла команду Словении в отборочном матче к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Встреча прошла в Мариборе и завершилась со счётом 2:1. Счёт на 28-й минуте открыл защитник Игорь Дивеев, выступающий за ЦСКА. Спустя четыре минуты капитан «Спартака» Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, отличившись ударом в падении через себя.

На 40-й минуте словенцы один мяч отыграли после точного удара Йосипа Иличича. Счёт сохранился до финального свистка.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков после восьми туров и вышли на первое место в отборочной группе, на два очка обойдя Хорватию. В параллельном матче хорваты дома не смогли обыграть Хорватию — 2:2.