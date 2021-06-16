Первая победа на Евро за 9 лет: Россия обыграла Финляндию

https://static.news.ru/photo/b0616ca8-ceb3-11eb-8a6c-96000091f725_660.jpgВратарь Лукаш Градецки (Финляндия) (справа) пропускает гол в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020: Финляндия - Россия.Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Сборная России по футболу обыграла команду Финляндии во втором туре чемпионата Европы — 2020.
Встреча в рамках группы B прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на второй добавленной минуте к первому тайму забил хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.