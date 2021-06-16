Первая победа на Евро за 9 лет: Россия обыграла Финляндию

https://static.news.ru/photo/b0616ca8-ceb3-11eb-8a6c-96000091f725_660.jpg Вратарь Лукаш Градецки (Финляндия) (справа) пропускает гол в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020: Финляндия - Россия. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России по футболу обыграла команду Финляндии во втором туре чемпионата Европы — 2020.

Встреча в рамках группы B прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на второй добавленной минуте к первому тайму забил хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова набрали три очка после двух матчей и сравнялись с финнами и бельгийцами. В четверг, 17 июня, Бельгия сыграет с Данией, матч начнётся в 19:00 по Москве.

В первом тайме встречи травму получил защитник сборной России Марио Фернандес и покинул поле на носилках.

На четвёртой минуте матча нападающий финской сборной Жоэль Похъянпало забил мяч в ворота России, но гол был отменён из-за офсайда.

Следующий матч подопечные Черчесова проведут 21 июня в Копенгагене с командой Дании. Начало в 22:00 мск.