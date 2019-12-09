https://static.news.ru/photo/b777482e-1a8b-11ea-8b75-fa163e074e61_660.jpg Игорь Лебедев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские футболисты могут быть лишены права участвовать в чемпионате мира в 2022 году из-за решения WADA об отстранении РФ от участия в международных соревнованиях. С таким заявлением выступил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

То, что касается чемпионата мира и финала Лиги чемпионов, который в 2021 году запланирован в Санкт-Петербурге, возможны негативные решения для нашей страны, — отметил вице-спикер ГД в интервью «Политике сегодня».

По его мнению, UEFA не реагирует на решения WADA, поэтому чемпионат Европы будет сохранён.

Как писал NEWS.ru, WADA приняло окончательное решение запретить флаг России на всех спортивных соревнованиях. В настоящий момент вопрос о государственном гимне РФ не решён.