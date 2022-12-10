Сборная Марокко обыграла Португалию в 1/4 чемпионата мира по футболу

Фото: IMAGO/Michael Kienzler/Global Look Press

Сборная Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0 в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. До этого в 1/8 марокканцы по пенальти одолели Испанию. Тем самым Марокко стала первой командой в истории из Африки, вышедшей в полуфинал мирового первенства по футболу.

Единственный гол на 42-ой минуте забил нападающий Юссеф Эн-Несири с передачи Яхья Аттийят-алла. Соперником Марокко по 1/2 станет победитель матча Франция-Англия, который состоится сегодня в 22:00 по мск.

9 декабря стала известна первая пара полуфиналистов. Хорватия, обыгравшая Бразилию по пенальти, сыграет с командой Аргентиной, которая также по пенальти прошла сборную Нидерландов.