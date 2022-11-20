Сборная Катара проиграла Эквадору в матче открытия ЧМ-2022

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сборная Эквадора обыграла команду Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла в Дохе и завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча в составе южноамериканской команды забил нападающий Эннер Валенсия. 33-летний футболист турецкого «Фенербахче» отличился на 16-й и 31-й минутах.

Таким образом, сборная Эквадора набрала три очка и вышла в лидеры группы А. Также в этом квартете выступают команды Нидерландов и Сенегала, их матч пройдет 21 ноября, начало в 19:00 мск.

21 ноября сыграют между собой сборные Англии и Ирана (16:00 мск), а также Уэльса и США (22:00 мск).

В церемонии открытия ЧМ приняли участие актер Морган Фримен, певец Чонгук из группы BTS и местный исполнитель Фахад Аль Кубаиси. Кроме того, среди них был чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Марсель Десайи.

18 ноября журналист, региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Тах заявил, что Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора. По его словам, за сумму в $7,4 млн сборная из Южной Америки должна была проиграть хозяевам турнира со счетом 0:1.