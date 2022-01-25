Сборная Камеруна обыграла команду без вратарей на Кубке африканских наций

Сборная Камеруна по футболу вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций благодаря победе над командой Коморских Островов со счётом 2:1. Коморцы провели весь матч без профессионального голкипера.

Основной вратарь Коморских Островов Салим-Бен-Буана получил травму в матче со сборной Ганы, запасные голкиперы команды также не смогли принять участие в игре из-за положительных тестов на коронавирус. В связи с этим во встрече против Камеруна на ворота встал защитник Шакер Аль-Хадур. Игровой номер к его футболке был приклеен скотчем.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Камеруна. Авторами голов в составе победителей стали Карл-Токо Экамби (29-я минута) и Венсан Абубакар (70). У коморцев отличился Юссуф М'Чангама (81).

Ранее сообщалось, что матч группового этапа Кубка африканских наций между сборными Туниса и Мали завершился массовой потасовкой после того, как судья дал финальный свисток раньше времени. Итоговый счёт — 1:0 в пользу малийской команды.