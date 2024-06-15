Сборная Испании всухую разгромила команду Хорватии на Евро-2024 Испания выиграла у Хорватии со счетом 3:0 на чемпионате Европы по футболу

Фото: IMAGO/Maciej Rogowski/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболисты сборной Испании на стадионе в Берлине выиграли у команды Хорватии со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Обе команды принадлежат группе В. Мячи забили Альваро Мората на 29-й минуте, Фабиан Риус на 32-й и Дани Карвахаль на 45-й.

У хорватов был шанс «размочить» игру на 80-й минуте, когда судья назначил 11-метровый удар. Однако Бруно Петкович не смог его реализовать. Мяч отразил Унаи Симон, он отскочил к Ивану Перишичу. Тот передал мяч Петковичу, который попал в ворота противника. Однако английский судья Майкл Оливер гол не засчитал.

Самым молодым футболистом турнира стал испанский футболист Ламин Ямаль (16 лет и 338 дней). Свой первый матч на европейском стадионе провел Карвахаль. Сборная Испании 20 июня встретится с действующими чемпионами Европы — командой Италии. Хорватские спортсмены сыграют против албанских.

В первой встрече чемпионата Европы-2024 победили немцы, обыгравшие в Мюнхене шотландцев со счетом 5:1. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии. Первая встреча швейцарцев и венгров состоится 15 июня. Во втором туре, 19 июня, немцы встретятся с венграми, а шотландцы — со швейцарцами.