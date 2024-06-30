Сборная Германия «переехала» Данию в 1/8 финала Евро-2024 Сборная Германия пробилась в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Данией

Фото: IMAGO/Patrick Scheiber

Сборная Германии по футболу пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одержав уверенную победу над Данией, следует из результатов на сайте УЕФА. Встреча, проходившая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев.

Счет в матче открыл Кай Хаверц, реализовав на 53-й минуте 11-метровый удар. Вторым отличился Джамал Мусиала на 68-й минуте. Немецкая сборная теперь будет ждать результата встречи между Испанией и Грузией, в которой определится их соперник.

При этом вратарь национальной команды из Германии Мануэль Нойер установил рекорд по числу сыгранных матчей на чемпионатах Европы. Для голкипера эта встреча стала 19-й по счету.

Ранее матч 1/8 финала между датской и немецкой сборными был экстренно прерван по причине неблагоприятных погодных условий. Арбитр встречи Майкл Оливер принял решение увести футболистов с поля из-за начавшегося сильного дождя с градом и грозы. Однако позже игра в рамках Евро-2024 возобновилась.

До этого действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0. Швейцарский игрок Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса открыл счет на 37-й минуте. На второй минуте второго тайма второй мяч в ворота итальянцев отправил сам Варгас.