Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024 Германия со счетом 2:0 обыграла Венгрию в матче группового этапа Евро-2024

Фото: IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press

Игрок сборной Германии Джонатан Та

Сборная Германии в Штутгарте со счетом 2:0 обыграла команду Венгрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Таким образом она гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Голами отметились Джамал Мусиала (22-я минута) и Илкай Гюндоган (67-я минута).

15 июня сборная Германии в стартовом матче чемпионата Европы по футболу в Мюнхене со счетом 5:1 обыграла команду Шотландии. В игре отличились Флориан Вирц (10-я минута), Джамал Мусиала (19-я), Кай Хаверц (45+1, с пенальти), Никлас Фюллькруг (68-я) и Эмре Джан (90+3). Но на 87-й минуте немецкий защитник Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте за грубый фол в штрафной площади прямую красную карточку получил игрок шотландской сборной Райан Потреус.

В чемпионате Европы принимают участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп. Сборные Германии и Шотландии выступают в группе A вместе с командами Швейцарии и Венгрии.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ранее заявлял, что поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы» работает не всегда. Он подчеркнул, что сборная Германии на Евро-2024 может уступить команде Грузии, за которую он будет болеть. По словам Губерниева, команда на Евро-2024 может совершить подвиг, как в свое время Греция, и выиграть у всех.