Сборная Чехии по футболу отказалась от матча Лиги наций из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/51be7ad8-ef43-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Česká fotbalová reprezentace/facebook.com

Сборная Чешской республики по футболу не сможет принять участие в матче с шотландцами в Лиге наций из-за угрозы распространения коронавируса.

Матч был назначен на 7 сентября.

Игроки национальной команды отпущены (по домам). Есть опасение, что вирус может распространиться дальше. Матч против сборной Шотландии в понедельник не состоится, — передаёт РИА Новости сообщение команды.

Ранее СМИ сообщали, что два игрока сборной Чехии Патрик Шик и Томаш Соучек пропустили мачт Лиги наций против Словакии из-за того, что ушли на самоизоляцию после контакта с лицом, заражённым коронавирусом.

Первые тесты футболистов показали отрицательный результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тесты не выявили ни одного заразившегося коронавирусом в сборной России по футболу.