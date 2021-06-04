Сборная Бразилии против проведения Кубка Америки на их родине

Фото: Ricardo Moreira/Global Look Press

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Бывший глава полиции Турции Назми Ардич по приговору суда получил 2170 лет тюрьмы по делу о сговоре против руководящего аппарата футбольного клуба «Фенербахче» и его президента Азиза Йылдырыма, сообщает ESPN.

Ардич получил срок за подделку документов и заговор против «Фенербахче». Бывший глава медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджу был признан виновным в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. Он получил...