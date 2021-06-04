Сборная Бразилии против проведения Кубка Америки на их родине

Все игроки сборной Бразилии по футболу категорически против того, чтобы турнир Кубок Америки-2021 проводился на их родине. Мнение команды высказал полузащитник и капитан сборной Каземиро, передаёт Sport24.
Все знают нашу позицию по проведению Кубка Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим ещё громче высказать своё мнение после игры с Парагваем 8 июня. Такая точка зрения не только у меня, не только у футболистов, которые играют в Европе, — заявил футболист.
В настоящий момент все игроки сборной Бразилии планируют отговорить от участия в Кубке Америке представителей других национальных команд.
В прошлом году Кубок Америки по футболу в Аргентине и Колумбии был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщала, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально он должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишили этого права — там сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Старт Кубка Америки-2021 запланирован на 11 июня. Турнир завершится 10 июля. Игры должны пройти в четырёх штатах Бразилии.
Ранее стало известно, где пройдут трансляции матчей сборной России на Евро-2020. Несколько матчей покажут на Первом канале. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах.
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