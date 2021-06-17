Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/03217d4a-cf98-11eb-aef0-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Meissner/ТАСС

Сборная Бельгии обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Встреча группы B проходила в Копенгагене (Дания).

Первый гол был забит на 2-й минуте. Отличился нападающий датской команды Юссуф Поульсен. Команда Бельгии смогла сравнять счёт только на 55-й минуте. Голом в ворота сборной Дании отметился Торган Азар. А на 71-й минуте увеличил отрыв бельгийской команды Кевин де Брёйне. Это вторая победа на Евро-2020 подопечных Роберто Мартинеса.

Следующий матч сборная Бельгии проведёт против команды Финляндии 21 июня. В этот же день встретятся команды Дании и России. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы украинской команды на выход в стадию плей-офф и победу на Евро-2020.