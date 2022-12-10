Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ по футболу Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лионель Месси

Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Она обыграла в серии пенальти команду Нидерландов со счетом 4:3. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Голы забили у аргентинцев Науэль Молина (35 минута) и Лионель Месси (73, пенальти), в сборной Нидерландов дубль на счету Ваута Вергхорста (83, 90+11). В дополнительное время мяч не достиг ворот ни одной из команд. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:3.

Лионель Месси в этой встрече забил свой десятый мяч на чемпионатах мира и сравнялся с рекордсменов национальной команды по данному показателю Габриэлем Батистутой

Также матч стал противостоянием самого молодого и самого возрастного тренеров чемпионата — 44-летнего руководителя сборной Аргентины Лионеля Скалони и 71-летнего наставника нидерландцев Луи ван Гала.

Аргентина в шестой раз в своей истории выходит в полуфиналы чемпионата мира. Дважды она становилась победителем турнира. На этот раз в полуфинале им предстоит встреча со сборной Хорватии, которая ранее обыграла команду Бразилии — также в серии пенальти.

Накануне матча между Аргентиной и Нидерландами экс-защитник московского ЦСКА и директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что в этой встрече нет явного фаворита, но небольшое преимущество можно отдать подопечным Лионеля Скалони из-за наличия в составе нападающего ПСЖ Лионеля Месси. По его словам, Месси — футболист, который может решить исход любой игры, однако из-за показанного аргентинцами футбола их нельзя отнести к фаворитам турнира. Корнаухов допустил, что Нидерланды могут создать проблемы для Аргентины.