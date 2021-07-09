Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, обыграв в финале Бразилию

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Сборная Аргентины одолела сборную Бразилии в финале Кубка Америки 2021 года со счётом 1:0. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Анхель Ди Мария с передачи Родриго Де Пауля — 1:0. Больше голов во встрече забито не было.

Сборная Аргентины в 15-й раз в своей истории выиграла Кубок Америки. Это первый трофей Лионеля Месси в сборной.

Ранее сообщалось, что после Кубка Америки состоится встреча Месси с представителями «Барселоны» для оформления документов по новому контракту.