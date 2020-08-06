Савин: шумиха с «Химками» вредит Российской премьер-лиге

https://static.news.ru/photo/ab052cfa-d7f5-11ea-9ff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин отреагировал на конфликты внутри подмосковного футбольного клуба «Химки».

Сложно отрицать, что подобная шумиха вредит РПЛ. Но «Химки» предоставили в лигу все документы в необходимые сроки, — сказал на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.

Руководство «Химок» ранее заявляло, что клуб может отказаться от участия в новом сезоне РПЛ из-за нехватки финансирования, однако всё-таки подал заявку на участие в высшем дивизионе чемпионата страны. Позже главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран, выведший химчан в РПЛ, был уволен и планируетподать иск против клуба в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Информация об увольнении была передана Сергею Юрану 31 июля 2020 года. Уже 1 августа клуб объявил о расставании со специалистом. По мнению тренера, на его отставку повлиял гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов. В свою очередь Газизов отрицает данную версию, а гендиректор «Химок» Александр Зайцев связывает уход Юрана с появлением разногласий по условиям контракта.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок».

По итогам прошедшего сезона футбольный клуб занял второе место в Футбольной национальной лиге — команда будет участвовать в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее NEWS.ru писал, что бывший генеральный директор Василий Иванов поделился своим мнением по поводу увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера ФК «Химки».