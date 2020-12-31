«Саутгемптон» продлил контракт с шотландским полузащитником Армстронгом

https://static.news.ru/photo/42ecc0da-4c42-11eb-bd60-fa163e074e61_660.jpg Стюарт Армстронг Фото: Carlton Myrie via imago-images.de/Global Look Press

Полузащитник «Саутгемптона» и сборной Шотландии Стюарт Армстронг поставил подпись под новым контрактом с клубом. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Как передаёт официальный сайт «святых», Армстронг выразил восторг в связи с продлением сотрудничества. Он заявил, что у команды всё хорошо, а сам он преисполнен позитивного настроения. В свою очередь главный тренер команды Ральф Хазенхюттль рассказал, как собирается использовать сильные стороны игрока.

Он почувствовал себя комфортнее и увереннее, когда заиграл на позиции «десятки». И было удовольствием видеть, как он развивается благодаря работе, которую он уже с нами проделал. Думаю, он — тот, кто может ещё улучшить свои навыки и внести большой вклад в наше будущее, — сказал специалист.

Армстронг пришёл в «Саутгемптон» в июне 2018 года. Он подписал четырёхлетний контракт. С того момента он провёл за команду 72 матча и забил 10 мячей.

Как ранее писал NEWS.ru, полузащитник британского клуба «Манчестер Сити» бельгиец Кевин де Брёйне признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2020 году, считают аналитики портала WhoScored. Спортсмен в среднем отдавал 3,7 ключевой передачи в каждой встрече. Он также постоянно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брёйне 26 острых эпизодов (лучший показатель в АПЛ).