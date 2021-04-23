Санкт-Петербург и Севилья примут дополнительные матчи чемпионата Европы

https://static.news.ru/photo/e5f360c4-a41a-11eb-8efa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург и Севилья получили право проведения дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в Польском футбольном союзе.

Матчи, которые должны были пройти в Бильбао и Дублине, пройдут на «Газпром Арене» и Олимпийском стадионе Севильи.

Города примут по три матча группы Е и встречу 1/8 турнира, заявил глава организации Збигнев Бонек.

Sewilla i San Petersburg- oficjalnie!!! TrochÄ pracy przed nami, zaczynamy od nowa- obÃ³z, przejazdy, caÅa logistyka — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 23, 2021

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сейчас принять игры турнира со зрителями готовы Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.

Ранее стало известно, что столица Азербайджана Баку также может получить больше матчей Евро-2020. Такое мнение высказал гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.