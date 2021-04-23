Санкт-Петербург и Севилья примут дополнительные матчи чемпионата Европы

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сейчас принять игры турнира со зрителями готовы Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. 21 апреля городской совет Бильбао объявил, что УЕФА в одностороннем порядке оповестил чиновников о том, что город не примет матчи чемпионата Европы.
Ранее стало известно, что столица Азербайджана Баку также может получить больше матчей Евро-2020. Такое мнение высказал гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.