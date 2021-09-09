Самый успешный тренер в истории сборной России завершил карьеру

Нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк, при котором российская сборная единственный раз выиграла бронзовые медали чемпионата Европы, объявил о завершении карьеры. Специалист тренировал в Москве с 2006 по 2010 год, а об уходе рассказал после работы со сборной Кюрасао, сообщает телеканал SBS 6.

В последнее время я не работал из-за коронавируса. И так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход. Я собираюсь остановиться. Окончательно, — подчеркнул Хиддинк.

Он намеревался совершить очередной футбольный подвиг с командой Кюрасао, но в планы вмешался коронавирус, которым заразился 74-летний тренер. Он пояснил, что навсегда уходит на пенсию.

Ранее стало известно, что поколение участвовавших в прорывном для сборной России по футболу чемпионате Европы 2008 года постепенно сходит со сцены. Вслед за Андреем Аршавиным объявил об уходе из футбола и Владимир Габулов. В связи с этим NEWS.ru вспомнил тех, кто под руководством Гуса Хиддинка ковал бронзу Евро-2008, но уже завершил игровую карьеру.