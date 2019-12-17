https://static.news.ru/photo/b6bb0d78-210a-11ea-8865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

В четвертьфинальном матче Кубка Английской футбольной лиги с «Астон Виллой» «Ливерпуль» выставил самый молодой состав за всю 127-летнюю историю клуба.

Средний возраст состава английского клуба составил 19 лет 6 месяцев и 3 дня. Причиной послужил отъезд всех опытных футболистов на клубный чемпионат мира в Катар.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» проходит 17 декабря на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.