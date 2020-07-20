«Сампдория» отыграла два мяча и победила «Парму»

https://static.news.ru/photo/5b1b3710-c9eb-11ea-8de9-fa163e074e61_660.jpg ФК «Сампдория» Фото: sampdoria/facebook.com

Генуэзская «Сампдория» в гостях одержала волевую победу над «Пармой» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Хозяева после первого тайма имели преимущество в два мяча. На 18-й минуте забил Жервиньо, а на 40-й мяч в свои ворота отправил защитник «Сампдории» Бартош Берешиньский. В самом начале второй половины генуэзцы сократили отставание — забил Юлиан Шабо (47-я минута). На 69-й минуте Фабио Квальярелла счёт сравнял, а на 78-й Федерико Бонаццоли установил окончательный счёт — 3:2 в пользу клуба из Генуи.

«Сампдория» с 41 очком после этого матча вышла на 12-е место, опередив своих соперников, которые теперь занимают 13-ю строчку с 40 очками.

Центральный матч тура в Италии начнётся в 22:45 мск. Занимающий третье место миланский «Интер» сыграет в Риме с «Ромой», идущей пятой.

Как писал NEWS.ru, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон установил рекорд по количеству проведённых матчей в высшем итальянском футбольном дивизионе. Матч 30-го тура против «Торино» стал для 42-летнего вратаря 648-м в Серии А.