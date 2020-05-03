Самому результативному футбольному защитнику провели операцию на сердце

https://static.news.ru/photo/df015b7c-8d73-11ea-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Рональд Куман Фото: The Netherlands v Estonia /www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман попал в больницу из-за проблем с сердцем.

По словам супруги тренера, 57-летнему специалисту провели процедуру катетеризации. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает De Telegraaf.

Рональд Куман является самым результативным защитником в истории футбола — он забил 253 гола за свою футбольную карьеру. Куман играл за «Гронинген», «Аякс», ПСВ, «Барселону» и «Фейеноорд». Он завершил карьеру игрока в 1997 году.

NEWS.ru писал, что полузащитник французского клуба «Монпелье» Жуниор Самбия выведен из искусственной комы. Об этом заявил его агент Фредерик Герра. У спортсмена был диагностирован коронавирус, его госпитализировали 21 апреля.

Ранее председатель медицинского комитета международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хоге заявил, что футболистам могут запретить плевки на поле. По его словам, плевок является хорошим способом распространения вируса. За такое нарушение судья может показать футболисту жёлтую карточку.