https://static.news.ru/photo/eff98966-5f9e-11ea-b2f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, что у него была возможность перейти в европейский чемпионат.

Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться, — сказал Самедов в программе «Жизнь после спорта» на телеканале «Матч ТВ».

На протяжении карьеры Самедов выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В его активе 456 официальных матчей на клубном уровне, 70 голов и 84 результативные передачи. В составе российской сборной Самедов участвовал в чемпионатах мира по футболу 2014 и 2018 годов, а также в чемпионате Европы — 2016. Всего он провёл 53 матча за национальную сборную и забил семь голов. Чемпион России — 2017, четырёхкратный обладатель Кубка России и Суперкубка России 2017 года.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин считает, что к Самедову российские клубы, в которых он играл, относились некорректно, писал NEWS.ru.