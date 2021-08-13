Салфетку со слезами Месси захотели продать за $1 млн

Салфетка, которой нападающий Лионель Месси вытирал слёзы на прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны», выставлена на аукцион. Объявление появилось в пятницу, 13 августа, на платформе Mercado Libre.

Её хотят продать минимум за $1 млн.

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба. В структуре каталонцев он провёл 21 год. В прошедшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард уже находится в Париже. Он подписал двухлетний контракт с ПСЖ с возможностью продления договора ещё на один год. Сообщается, что его зарплата составит €35 млн в год.

Как только он оказался в клубе, руководство незамедлительно провело первую пресс-конференцию, на которой журналисты скандировали его фамилию. Нападающий признался, что гордится быть частью команды и надеется завоевать новые трофеи.