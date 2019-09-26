Футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился ожиданиями от одиннадцатого тура Российской премьер-лиги.

— Позади десять туров. Видите ли вы явного лидера чемпионата?

— Пока явного лидера в чемпионате нет. Есть группа, которая может претендовать на золото: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар». Пока плотно идёт работа в турнирной таблице, которая уже разделена на две части: понятно, кто уже будет бороться за выживание, и ясно, кто претендует на еврокубки.

— Какие ожидания от предстоящего тура чемпионата? За какими встречами будете особенно внимательно следить?

— Я за всеми слежу. Но самая центральная игра будет между «Локомотивом» и «Зенитом». Вообще, в принципе футбол, сейчас удивителен. Посмотрев 1/16 Кубка России и увидев, как команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выбивают клубы премьер-лиги, пришлось задуматься, как так получается.

Вратарь ФК "Локомотив" Антон Коченков пропускает мяч в свои ворота в матче 1/16 финала кубка России по футболу сезона 2019/2020 между ФК "Балтика" (Калининград) и ФК "Локомотив" (Москва) Александр Подгорчук/РИА Новости

— Последние несколько игр подопечные Юрия Сёмина выглядят не совсем стабильно: вылет из Кубка России, нервозная игра с «Оренбургом», обидное поражение от «Ростова». Сумеют ли «железнодорожники» отобрать очки у петербуржцев?

— Будет равная игра. Давайте начнём с того, что на матч в Кубке «Локомотив» приехал в Калининград (на игру с «Балтикой») чуть ли не второй командой, потому что с таким графиком через два на третий очень сложно: Кубок, в субботу (28 сентября) «Зенит», во вторник (3 октября) «Атлетико». Уровень чемпионата и Лиги чемпионов важнее для команды, поэтому, пришлось пожертвовать Кубком. Нет такого, как в «Барселоне», «Реале» или «Ювентусе», где существует две скамейки запасных. На трёх фронтах «Локомотиву» просто не хватило бы сил работать и показывать результат.

— Скажется ли отсутствие лидеров «Локомотива» на команде? Или коллектив выйдет на поле максимально мотивированным на победу?

— Цена ошибки велика, поэтому «железнодорожники» выйдут сверх мотивированными. Понятно, что братья Миранчуки придают коллективу больше уверенности, сыгранности. Есть схемы игры как с их участием, так и без. Надо понимать, что от травм никуда не денешься, это неотъемлемая часть футбола. И без Неймара, Роналду, Месси команды играют, ну что поделать. Это футбол.

— «Сочи» и «Ахмат» между собой делят двенадцатое место, кто фаворит в этом матче?

—"Сочи« — команда хорошего уровня, которая сумела и «Динамо», и «Рубин» обыграть. Они собрали игроков высокого класса, которые имели опыт в премьер-лиги. Думаю, что подопечные Александра Точилина по итогам чемпионата не попадут в зону стыковых матчей. Просто по ходу чемпионата надо немного постараться. С каждой игрой команда прибавляет. Хотя и в «Ахмате» каждое очко на вес золота, но играют «беззубо», проигрывая домашние игры, которые обычно не отдают сопернику.

Игрок ФК "Сочи" Иван Миладинович, игрок ФК "Сочи" Александр Карапетян, вратарь ФК "Сочи" Сослан Джанаев и игрок ФК "Динамо" Сильвестр Игбун (слева направо) Владимир Федоренко/РИА Новости

— Одно из грустных зрелищ — игры московского «Спартака». Три поражения в последних пяти играх чемпионата России — просто неудача или показатель плохой трансферной кампании?

— «Спартак» для меня — загадка. Готовилась одна команда к сезону, затем последовала продажа всех лидеров футбола, покупка новых, которые находятся в разной степени готовности. Пару игр Шюррле выглядел неплохо, приехал на лёгкости, а потом что? Когда тренер готовит коллектив, у него есть недельный цикл в виде нагрузок и прочего. А тут приехала разношёрстная публика, которая не впечатляет своей игрой. «Спартак» может у любого победить и любому проиграть.

— Когда «красно-белые» смогут найти свою игру и внедрить новичков, на которых была сделана ставка летом? Что стоит ждать от «Спартака» в матче с «Оренбургом»?

— «Оренбург» такая весёлая команда... Но думаю, что «Спартак» всё равно обыграет соперника, потому что москвичи повыше классом. А так «красно-белые», как уже сказал, — это загадка, в которой то на тренера грязь льют, то обсуждают игроков — те футболисты выходят на поле или не те. Либо считают, что не того купили и так далее. Это народная команда, у которой больше всего болельщиков в России, и не каждый справится работать в коллективе под таким давлением: шаг вправо, влево — расстрел. Ты как под микроскопом. Дай бог, чтобы команда выпрямила ситуацию, потому что таблица сейчас такая, что одна-две победы могут сделать тебя лидером, а одно-два поражения — середина, в которой застрянешь. А «Спартак» хочет бороться за медали и не имеет права терять очки, особенно с аутсайдерами.

— Ещё одна важная встреча ждёт подопечных Дмитрия Хохлова, которые в субботу принимают «Ростов». Сможет ли «Динамо» перевернуть чёрную страницу или «жёлто-синие» слишком хороши?

— Сложно сказать. В «Динамо» непростая ситуация — потратили чуть ли не больше всех денег, а результата пока нет. Не пойму, с чем это связано. Они даже проиграли «Лучу» в Кубке. А «Ростов» сейчас идёт в лидерах и по игре мне очень нравится, но в предыдущем туре ребята Валерия Карпина проиграли «Тамбову», что удивительно. Думаю, что у «Ростова» больше шансов на победу — придет ростовская публика, которая заполнит стадион и болельщики погонят команду вперёд, придав больше сил. У «Динамо» вообще календарь тяжелый — сейчас команда Карпина, потом «Краснодар». Не позавидуешь.

— К подопечным Мурада Мусаева приезжает тульский «Арсенал». По статистике личных встреч, кажется, у «Краснодара» не должно возникнуть проблем. Как считаете?

— Вничью сыграют. Тульский «Арсенал» играет достаточно сбалансированно, хоть многие и ушли из команды. А у «Краснодара» идёт небольшой спад — плохие выступления в еврокубках, Кубке России. Так, по подбору неплохая команда, но много травмированных, что может повлиять на результат.