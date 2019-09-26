Футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru поделился ожиданиями от одиннадцатого тура Российской премьер-лиги.
— Позади десять туров. Видите ли вы явного лидера чемпионата?
— Пока явного лидера в чемпионате нет. Есть группа, которая может претендовать на золото: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар». Пока плотно идёт работа в турнирной таблице, которая уже разделена на две части: понятно, кто уже будет бороться за выживание, и ясно, кто претендует на еврокубки.
— Какие ожидания от предстоящего тура чемпионата? За какими встречами будете особенно внимательно следить?
— Я за всеми слежу. Но самая центральная игра будет между «Локомотивом» и «Зенитом». Вообще, в принципе футбол, сейчас удивителен. Посмотрев 1/16 Кубка России и увидев, как команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выбивают клубы премьер-лиги, пришлось задуматься, как так получается.
— Последние несколько игр подопечные Юрия Сёмина выглядят не совсем стабильно: вылет из Кубка России, нервозная игра с «Оренбургом», обидное поражение от «Ростова». Сумеют ли «железнодорожники» отобрать очки у петербуржцев?
— Будет равная игра. Давайте начнём с того, что на матч в Кубке «Локомотив» приехал в Калининград (на игру с «Балтикой») чуть ли не второй командой, потому что с таким графиком через два на третий очень сложно: Кубок, в субботу (28 сентября) «Зенит», во вторник (3 октября) «Атлетико». Уровень чемпионата и Лиги чемпионов важнее для команды, поэтому, пришлось пожертвовать Кубком. Нет такого, как в «Барселоне», «Реале» или «Ювентусе», где существует две скамейки запасных. На трёх фронтах «Локомотиву» просто не хватило бы сил работать и показывать результат.
— Скажется ли отсутствие лидеров «Локомотива» на команде? Или коллектив выйдет на поле максимально мотивированным на победу?
— Цена ошибки велика, поэтому «железнодорожники» выйдут сверх мотивированными. Понятно, что братья Миранчуки придают коллективу больше уверенности, сыгранности. Есть схемы игры как с их участием, так и без. Надо понимать, что от травм никуда не денешься, это неотъемлемая часть футбола. И без Неймара, Роналду, Месси команды играют, ну что поделать. Это футбол.
— «Сочи» и «Ахмат» между собой делят двенадцатое место, кто фаворит в этом матче?
—"Сочи« — команда хорошего уровня, которая сумела и «Динамо», и «Рубин» обыграть. Они собрали игроков высокого класса, которые имели опыт в премьер-лиги. Думаю, что подопечные Александра Точилина по итогам чемпионата не попадут в зону стыковых матчей. Просто по ходу чемпионата надо немного постараться. С каждой игрой команда прибавляет. Хотя и в «Ахмате» каждое очко на вес золота, но играют «беззубо», проигрывая домашние игры, которые обычно не отдают сопернику.
— Одно из грустных зрелищ — игры московского «Спартака». Три поражения в последних пяти играх чемпионата России — просто неудача или показатель плохой трансферной кампании?
— «Спартак» для меня — загадка. Готовилась одна команда к сезону, затем последовала продажа всех лидеров футбола, покупка новых, которые находятся в разной степени готовности. Пару игр Шюррле выглядел неплохо, приехал на лёгкости, а потом что? Когда тренер готовит коллектив, у него есть недельный цикл в виде нагрузок и прочего. А тут приехала разношёрстная публика, которая не впечатляет своей игрой. «Спартак» может у любого победить и любому проиграть.
— Когда «красно-белые» смогут найти свою игру и внедрить новичков, на которых была сделана ставка летом? Что стоит ждать от «Спартака» в матче с «Оренбургом»?
— «Оренбург» такая весёлая команда... Но думаю, что «Спартак» всё равно обыграет соперника, потому что москвичи повыше классом. А так «красно-белые», как уже сказал, — это загадка, в которой то на тренера грязь льют, то обсуждают игроков — те футболисты выходят на поле или не те. Либо считают, что не того купили и так далее. Это народная команда, у которой больше всего болельщиков в России, и не каждый справится работать в коллективе под таким давлением: шаг вправо, влево — расстрел. Ты как под микроскопом. Дай бог, чтобы команда выпрямила ситуацию, потому что таблица сейчас такая, что одна-две победы могут сделать тебя лидером, а одно-два поражения — середина, в которой застрянешь. А «Спартак» хочет бороться за медали и не имеет права терять очки, особенно с аутсайдерами.
— Ещё одна важная встреча ждёт подопечных Дмитрия Хохлова, которые в субботу принимают «Ростов». Сможет ли «Динамо» перевернуть чёрную страницу или «жёлто-синие» слишком хороши?
— Сложно сказать. В «Динамо» непростая ситуация — потратили чуть ли не больше всех денег, а результата пока нет. Не пойму, с чем это связано. Они даже проиграли «Лучу» в Кубке. А «Ростов» сейчас идёт в лидерах и по игре мне очень нравится, но в предыдущем туре ребята Валерия Карпина проиграли «Тамбову», что удивительно. Думаю, что у «Ростова» больше шансов на победу — придет ростовская публика, которая заполнит стадион и болельщики погонят команду вперёд, придав больше сил. У «Динамо» вообще календарь тяжелый — сейчас команда Карпина, потом «Краснодар». Не позавидуешь.
— К подопечным Мурада Мусаева приезжает тульский «Арсенал». По статистике личных встреч, кажется, у «Краснодара» не должно возникнуть проблем. Как считаете?
— Вничью сыграют. Тульский «Арсенал» играет достаточно сбалансированно, хоть многие и ушли из команды. А у «Краснодара» идёт небольшой спад — плохие выступления в еврокубках, Кубке России. Так, по подбору неплохая команда, но много травмированных, что может повлиять на результат.