Сафонов пропустил гол от сборной Дании в дальнюю «девятку»
Анастасия Савина
Анастасия Савина
22:42, 21 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress
Сборная России, которая проводит свой заключительный матч в группе B, проигрывает национальной команде Дании со счётом 0:1. Голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала второй на турнире, пропустил в дальнюю «девятку».
На 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал.