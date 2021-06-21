Сафонов пропустил гол от сборной Дании в дальнюю «девятку»

Сборная России, которая проводит свой заключительный матч в группе B, проигрывает национальной команде Дании со счётом 0:1. Голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала второй на турнире, пропустил в дальнюю «девятку».

На 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал.

What a strike from Mikkel Damsgaard ! pic.twitter.com/l8zDFXgNiG — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) June 21, 2021

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

В группе B помимо россиян и датчан выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

Ранее сборная Нидерландов уверенно обыграла македонцев со счётом 3:0 в заключительном матче группы C. Таким образом, «оранжевые» вышли в плей-офф с первого места.