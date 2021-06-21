16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Сафонов пропустил гол от сборной Дании в дальнюю «девятку»

22:42, 21 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress

Сборная России, которая проводит свой заключительный матч в группе B, проигрывает национальной команде Дании со счётом 0:1. Голкипер Матвей Сафонов, для которого эта игра стала второй на турнире, пропустил в дальнюю «девятку».

На 38-й минуте отличился полузащитник датской команды Микель Дамсгор. 20-летний хавбек пробил от линии штрафной. Сафонов даже не отреагировал. 

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогают ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

В группе B помимо россиян и датчан выступают национальные команды Бельгии и Финляндии.

Ранее сборная Нидерландов уверенно обыграла македонцев со счётом 3:0 в заключительном матче группы C. Таким образом, «оранжевые» вышли в плей-офф с первого места.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео