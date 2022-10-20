«С перил свисали трупы»: 40 лет самой страшной трагедии в нашем футболе В давке после матча «Спартак» — «Харлем» погибло 66 человек, мы пообщались с очевидцем

Фото: Wikimedia

Памятник погибшим болельщикам в «Лужниках»

20 октября 1982 года случилась самая страшная трагедия в истории советского и российского футбола. На последних минутах матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Харлем» (Нидерланды) случилась давка на выходе со стадиона «Лужники», в которой погибло 66 человек. По официальным данным. Мы вспомнили, что там случилось, а также пообщались с российским теннисистом Андреем Чесноковым, который не просто был на том матче 16-летним подростком, но и оказался в самом эпицентре давки.

«Выжил благодаря спорту»

Андрей Чесноков не раз признавался, что увиденное им в тот вечер — одно из самых тяжелых впечатлений в его жизни. Если не самое. После этого он две недели не рассказывал о случившемся вообще никому, так как не мог поверить в него сам. Думал, что это ему приснилось.

Он не только попал в давку, он реально видел смерть. За его ноги цеплялись умирающие люди, а он абсолютно никак не мог им помочь, так как цеплялся за жизнь сам. В конце концов ему удалось выбраться и спрыгнуть вниз через перила, которые прогнулись под тяжестью людей. С перил свисали трупы.

Мне так сдавило легкие, что я потом несколько дней отхаркивался кровью. Меня спасло то, что я был спортсменом. Мог извиваться, мог хоть по потолку летать. Не был бы я таким сильным, тоже погиб бы, — признался Чесноков.

По его словам, все случилось после того, как Сергей Швецов забил второй мяч на 90-й минуте и установил окнчательный счет 2:0. К тому моменту болельщики уже активно покидали трибуны, но услышав шум на стадионе, часть решила развернуться обратно. Это вызвало давку.

Ступеньки оказались все во льду — прошли дожди, а перед матчем вдруг вдарил мороз, градусов 7-8. И кто-то упал, на него упал другой, на другого третий, и пошло-поехало... Я это все видел, и могу показать на месте, где и как именно это случилось, — рассказал Чесноков.

Как рассказывали другие очевидцы, первым упавшим человеком была девушка. Молодые люди попытались ее поднять, но напирающая на них толпа не позволила им этого сделать, всех смяло и раздавило.

По словам Чеснокова, на асфальте в тот момент он увидел с полсотни трупов, которые лежали штабелями. Видел также карету скорой помощи и медработников, которые подходили к каждому телу и констатировали смерть за смертью. По официальным данным в тот вечер погибло 66 человек, ровно столько же, сколько и за 11 лет до этого в Глазго — при схожих обстоятельствах. Там тоже образовалась давка сразу после финального свистка матча «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс». И там тоже был забит мяч на последних секундах, установивший окончательный счет 2:0.

Фото: Роман Денисов/Russian Look Андрей Чесноков

«Кровавая среда»

Обстоятельства трагедии в «Лужниках» известны достаточно хорошо. Как это всегда бывает с катастрофами, к ним ведут сразу несколько причин, и не случись хотя бы одной из них, беды бы не произошло. И в тот вечер этих причин также было несколько, первая из них — погода. Для Москвы 20 октября мороз минус 7-8 градусов — это из ряда вон выходящее событие. Такие заморозки и в середине зимы-то случаются не каждый год, а в середине осени — это что-то аномальное.

Перед заморозками в столице СССР прошли дожди, от этого на дороге орбазовался лед. По свидетельствам очевидцев, был он в тот вечер и на подступах к стадиону, и даже на ступеньках. Еще одна проблема, которую создал мороз — замерзшие болельщики на трибунах. Из-за этого значительная их часть направилась к выходу с арены за несколько минут до финального свитска.

Само по себе это — ничего страшного, но вторая важная причина трагедии заключается в том, что выход зрителей осуществлялся через одну-единственную лестницу. Остальные были по какой-то причине закрыты.

Третья причина — гол Швецова. Считается, что он внес сумятицу в толпу, что отчасти спровоцировало давку. Но здесь мнения расходятся. Кто-то считает, что этот гол — наоборот удержал часть зрителей на трибунах подольше, что сделало выходящую с арены толпу менее массивной.

Из 66 болельщиков, чья смерть была установлена официально в тот же день — подавляющее большинство несовершеннолетние подростки. Лишь 23 погибших старше 19 лет. Что касается реального числа погибших — тут мнения расходятся. В 1989 году, спустя 7 лет после трагедии, журналисты «Советского спорта» написали о 340 погибших. Дескать 66 — это только те, кто умер на месте. Именно столько трупов сложили у памятника Ленину в течение минут после трагедии. Но от травм в последующие дни скончалось еще несколько сот человек, и об этом нигде не сообщалось.

Такой вывод был сделан исходя из общения с родственниками жертв. Сколько же там погибло на самом деле, вряд ли когда-то достоверно будет известно. Вполне возможно, что действительно 66. Даже если жертв было столько, этого достатчно, чтобы давка в «Лужниках» считалась самой смертоносной трагедией в истории отечественного футбола. Такой она и остается по сей день.