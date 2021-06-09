«С ними всегда проблемы»: в Дании объяснили недопуск россиян на Евро

https://static.news.ru/photo/744cc748-c923-11eb-85ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В полиции Копенгагена прокомментировали решение Дании о недопуске российских болельщиков в город на матч чемпионата Европы с командой Польши. Слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля приводит портал Bt.dk.

Русские фанаты — это что-то особое. Они, вероятно, не приедут. Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки. Опыт подсказывает, что с фанатами из Восточной Европы всегда есть более серьёзные проблемы, — сказал Даль.

О том, что российским болельщикам будет закрыт въезд в Копенгаген на матч со сборной Польши, стало известно 1 июня. Власти Дании объяснили это ситуацией с пандемией коронавируса и заявили, что никакого особого отношения к россиянам нет.

Евро-2020 был перенесён с лета 2020-го на 2021 год в связи с пандемией. Изначально турнир должен был пройти с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч состоится против бельгийцев 12 июня в Санкт-Петербурге.