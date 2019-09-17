Защитник и капитан московского «Динамо» Владимир Рыков после ничьей с «Уфой» (0:0) в рамках девятого тура чемпионата России по футболу в разговоре с корреспондентом News.ru отметил, что в стане «бело-голубых» обеспокоены плохой реализацией моментов, а также добавил, что пока не пересматривал эпизод, когда арбитр решил отменить назначенный пенальти.

— Радости сейчас не так много, как хотелось бы болельщикам «Динамо». Чего не хватило «бело-голубым» для победы? Моментов создали у ворот соперника предостаточно.

— Нам гола не хватило, пусть это и звучит очень банально. Реализация моментов у нас не на том уровне, на котором должна быть.

— Когда у ЦСКА были проблемы с линией атаки, туда передвигали хавбека Понтуса Вернблума. Может, и тренерскому штабу стоит взять такой манёвр в оборот, отправив Рыкова на передовую?

— Да, я много атаковал в игре с «Уфой». Хотелось выиграть в родных стенах, хотелось вести команду за собой. И по поводу игры в атаке — тренер должен был сказать или направить меня, я же не знаю, стоит или нет мне быть в нападении.

Игрок ФК "Динамо" Сильвестр Игбун (справа) и игрок ФК "Уфа" Данил Круговой в матче 9-го тура чемпионата России по футболу Владимир Федоренко/РИА Новости

— Болельщики ждали от вас дальних ударов. Почему в игре с «Уфой» на них не решились?

— Желание ударить с дальней дистанции было, но футболист соперника всегда старался сближаться со мной, поэтому я отдавал передачу. Присматривался, хотел ударить, но не получилось.

— В чём-то гости превзошли «Динамо»?

— Соперник нас точно ни в чём не превзошёл. Мы владели преимуществом, контролировали ход матча. Сами виноваты, что не смогли реализовать моменты. А «Уфа» как раз приехала играть на ничью.

— Куча моментов — и ничего не залетает. Злой рок?

— Да не знаю. Тяжело что-то говорить. Наверное, всё же невезение, хотя я не люблю на это скидывать всё. Если мы сами не забиваем, то надо больше работать.

— Самый запоминающийся эпизод первой половины — пенальти, который сначала назначили в ворота Беленова, а затем отменили. Каков ваш вердикт?

— Если честно, то я ещё не смотрел повтор данного эпизода. Если судьи решили, что ничего не было, — значит, это решение верное.

— Но создалось ощущение, что рефери сам до конца не был уверен в своём решении — столько времени пошло на то, чтобы всё же воспользоваться видеоповтором.

— Он, наверное, заметил, что было движение рукой, это его и смутило. Если есть возможность посмотреть и оценить спорный эпизод с нескольких ракурсов — надо этим пользоваться, идти смотреть повтор.

— Сильно ли ощущалась нехватка Каборе и Шуньича, которые пропускали встречу?

— Да нет, у нас достаточно длинная скамейка, большая конкуренция. Есть кому заменить тех ребят, которые по разным причинам не могут появиться на поле. Кто лучше выглядит на тренировках, тот и играет.

— Как вам Сильвестр Игбун?

— Нападающего всегда оценивают по забитым мячам. Будем ждать, когда забьёт. У нас хороший коллектив, всегда новичков принимаем тепло.

— Понятно, что для него было очень важно проявить себя в игре с «Уфой» — это же его бывшая команда...

— Да, надо было забивать, у него были очень хорошие моменты у ворот Беленова.

— Не стали в шутку его подкалывать, что Слай не смог показать себя с лучшей стороны, чтобы уфимцы пожалели, что отпустили нападающего в Москву?

— Да, нам сейчас не до подколов. Надо забивать голы, набирать очки. Какие тут могут быть шутки?

— Что тренер сказал после матча?

— То же самое, что и я вам сейчас: надо забивать.

— То есть ничего нового он вам не высказал?

— Я не буду выносить и раздевалки всё, что там было сказано, это наша внутренняя кухня.