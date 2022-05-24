«Рядом спецоперация»: Карпин об отъезде легионеров из «Ростова» Карпин заявил, что в нынешней ситуации легионеров могли задержать в РПЛ только деньги

Валерий Карпин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о массовом отъезде легионеров из России. Он отметил, что в сложившейся непростой ситуации иностранных футболистов могли задержать в Российской премьер-лиге (РПЛ) только деньги, сообщает Sport24. С начала спецоперации «Ростов» покинуло шесть футболистов.

А как вы думаете, почему в больших клубах игроки остаются? Деньги. Ну вот. А в маленьком клубе за что оставаться? Так ещё и аэропорт закрыт, рядом спецоперация, а мама с папой дома плачут. Все родственники легионеров переживали, — сказал Карпин.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте 2022 года по согласованию РФС. До этого специалист возглавлял команду с 2017 по 2021 года.

Ранее Карпин назвал беспределом решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд.