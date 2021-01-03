Русская девушка Марина стала самой влиятельной фигурой английского футбола

https://static.news.ru/photo/ad304168-4ded-11eb-be14-fa163e074e61_660.jpg Марина Грановская и Петр Чех Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Россиянку Марину Грановскую, являющуюся доверенным лицом владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, назвали самой влиятельной фигурой в английском футболе.

ФК «Челси» опубликовал итоги финансового года. Прибыль Chelsea FC plc составила 32,5 млн фунтов. И это в «коронавирусный» год, сказавшийся на всех источниках дохода, когда матчи проводились при пустых трибунах. Такой показатель прибыли связан с выходом клуба в Лигу чемпионов и успешной торговлей игроками, которых покупали дешево, а продавали дорого, передаёт «Экспресс газета».

Издание уточняет, что фанаты прекрасно понимают, что в этом заслуга директора команды Марины Грановской — самого близкого доверенного лица владельца «Челси» Романа Абрамовича. Он якобы советуется с ней по каждому вопросу и ничего не предпринимает без её одобрения. Именно поэтому футбольный клуб уже пятый год — в стабильном плюсе.

Отмечается, что только контракт с Nike, заключённый Грановской, ежегодно приносит Роману Абрамовичу € 66 млн.

Спортивные издания считают Марину Грановскую «серым» кардиналом не только английского, но и европейского футбола, а болельщики «Челси» называют её просто — Санта Мария.

О Грановской известно немногое. В 1997 году она окончила институт иностранных языков, преподаватели которого вспоминают о ней как о скромной и «затюканной» ученице. Неприметность и помогла ей получить должность помощника секретаря в «Сибнефти», которой владел Абрамович. Марина быстро нашла с ним общий язык и, как считают многие, выросла из серой мышки в «серого» кардинала.

Ранее стало известно, что в Великобритании смягчили связанные пандемией коронавируса ограничения для футбольных команд и разрешили половине клубов допустить болельщиков на игры чемпионата Англии. При этом число болельщиков на стадионе должно быть меньше двух тысяч человек.

Из 20 клубов АПЛ десять смогут впускать ограниченное число болельщиков. Среди них «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхем», «Вест Хэм», «Эвертон», «Брайтон», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Для остальных десяти клубов запрет на допуск фанатов на трибуны домашних стадионов остаётся в силе. В этот список попали в том числе «Манчестер Юнайтед», «Вест Бромвич», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и другие.

При этом ни один из футбольных клубов высшего дивизиона чемпионата Англии не добился смягчения, позволяющего впускать на стадионы по четыре тысячи фанатов за игру, писал NEWS.ru.