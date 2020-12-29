Румынский тренер Петреску проявил интерес к ЦСКА и «Спартаку»

https://static.news.ru/photo/efc7a672-49f3-11eb-af39-fa163e074e61_660.jpg Дан Петреску Фото: vk.com/dan_petrescu

Румынский тренер Дан Петреску хотел бы поработать с ЦСКА и «Спартаком», заявил агент наставника Николай Пырнэу.

У Дана всё отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет — возвращение в Россию, — отметил Пырнэу, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, наставник может продемонстрировать хороший результат и с более скромными командами.

Известно, что Петреску после ухода из «ЧФР» находится без команды. Наставник известен по работе с «Кубанью» и московским «Динамо».

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник казанского ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб. По его словам, он не намерен долго играть за российские команды. Футболист заверил, что у него уже есть интересные предложения, по которым ведутся переговоры.

Кварацхелия пришёл в «Рубин» летом 2019 года. Перед этим футболист играл за московский «Локомотив», грузинские «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси).