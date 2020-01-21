Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» собирается провести встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за ситуации, связанной с нападающим Александром Кокориным.
Руководству клуба не понравились комментарии Семака в СМИ и социальных сетях по поводу перехода Кокорина в аренду в «Сочи», сообщает источник Eurofootball. При этом отмечается, что трансфер не был согласован с тренерским штабом.
Ранее Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен