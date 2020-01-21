https://static.news.ru/photo/a7b6cb72-3cf4-11ea-8367-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» собирается провести встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за ситуации, связанной с нападающим Александром Кокориным.

Руководству клуба не понравились комментарии Семака в СМИ и социальных сетях по поводу перехода Кокорина в аренду в «Сочи», сообщает источник Eurofootball. При этом отмечается, что трансфер не был согласован с тренерским штабом.

Ранее Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.