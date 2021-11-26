Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании крупной суммы

Руководство футбольного клуба «Ювентус» обвинили в отмывании €50 млн. Правоохранительные органы уже провели обыск в штаб-квартире клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, в последних трёх сезонах была допущена фальсификация финансовой отчётности клуба, чтобы искусственно увеличить доходы.

Под подозрение попали президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи. Специалисты финансовой и экономической полиции на данный момент продолжают изучение документов для подтверждения факта этого и других нарушений.

Из-за громкого коррупционного скандала в сезоне-2005/06 «Ювентус» лишили двух чемпионских титулов и отправили в Серию В, выписав штраф в минус девять очков на старте нового сезона.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Фабрицио Микколи был отправлен в тюрьму за вымогательство и связь с мафией. Срок заключения спортсмена составит три года шесть месяцев.