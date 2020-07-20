Руководство «Урала» приняло отставку Парфёнова

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Публикации в СМИ о якобы массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодёжного состава COVID-19 столичного клуба не соответствуют действительности. В данный момент, 19 июля 2020 года, у футболистов обеих команд плановый выходной день согласно расписанию тренировок, передаёт пресс-служба ФК «Спартак».

Одновременно с этим ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию нового типа голкипера «молодёжки» ФК «Спартак» (Москва) Александра Алексеева оказался положительным. Обследование проходило в одной из клиник Москвы. При этом на момент госпитализации...