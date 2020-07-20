Футбол

Руководство «Урала» приняло отставку Парфёнова

19:06, 19 июля 2020 11
Дмитрий Парфёнов Дмитрий Парфёнов Фото: fc-ural.ru

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфёнова.

Об этом Иванов сообщил РИА Новости.

Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Краснодаром». Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу, — сказал в беседе с агентством президент «Урала».

Иванов добавил, что ценит Парфёнова «как специалиста».

Как передавал NEWS.ru, Парфёнов заявил, что хочет покинуть команду после матча 1/2 финала Кубка России, в котором «Урал» уступил «Химкам» со счётом 1:3.Тренер признался, что клуб игру провалил. Парфёнов также поблагодарил руководство, болельщиков и игроков.

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