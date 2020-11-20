Руководство «Тамбова» допустило снятие клуба с чемпионата России

https://static.news.ru/photo/1e79516c-2b4c-11eb-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Тамбов"

«Тамбов» может быть снят с чемпионата России по футболу из-за долгов, заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

Известно, что руководство клуба смогло выплатить футболистам зарплату лишь за летние месяцы. При этом сотрудники «Тамбова» сталкивались с финансовыми трудностями на протяжении более длительного времени.

Думали ли про снятие с чемпионата? Всё может быть. Но мы будем делать всё для того, чтобы исправить ситуацию, — отметил Худяков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Спортивный директор также не исключил продажу отдельных футболистов команды во время зимнего перерыва в первенстве. По его словам, «Тамбов» не получает финансирование из областного бюджета с июня.

По итогам 14 матчей «Тамбов» занимает 13-ю позицию в таблице чемпионата России. На счету клуба 12 баллов. 21 ноября команда должна сыграть с «Краснодаром», а 29 ноября — с «Уфой».

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Тамбова» могут не выйти на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» из-за задержек в выплате зарплаты.

По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, футболисты «настроены решительно».