https://static.news.ru/photo/ecb1c464-23e2-11ea-822c-fa163e074e61_660.jpg Миодраг Божович Фото: kc-camapa.ru

Совет директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» принял решение не менять тренерский штаб команды.

Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в чемпионате более высокое место как была, так и остаётся, — сказал глава совета директоров Александр Фетисов, чьи слова приводит пресс-служба «Крыльев Советов».

Отмечается, что с июля у команды нет задержек по заработной плате, всё выплачивается вовремя. Также в клубе планируют усилить состав перед весенней частью Российской премьер-лиги.

Главный тренер самарского клуба Миодраг Божович рассказал, что первые два зимних сбора команда проведёт в Турции.

Нам предстоит серьёзная работа. Подготовка будет качественной. Конечно, команде нужно усиление. К весенней части чемпионата они будут — позиции уже определены, — заявил Божович.

Также клуб планирует сохранить лидеров команды Александра Соболева и Антона Зиньковского, несмотря на интерес к футболистам со стороны других клубов.

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